レッドソックスの吉田正尚外野手（29）は24日（日本時間25日）、ノースイースタン大との練習試合に「4番・左翼」で出場し、1打数無安打1打点だった。初回無死一、三塁で左腕投手に対した第1打席は、カウント0−2から89マイルの速球を打って左犠飛。吉田に打点1がついた。2回裏2死無走者での第2打席は右投手と対峙し、カウント2−1から88マイルの速球を打って中飛。守っては2本の飛球を無難にさばき、3回表の守備から交代した。