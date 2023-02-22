米テキサス州の写真家が先月、唇から鼻にかけて裂ける先天性疾患「口唇口蓋裂」の女児の写真をFacebookに投稿したところ、ユーザーから心温まるメッセージが続出した。アメリカの朝の情報番組『Good Morning America』などが伝えている。【この記事の動画を見る】米テキサス州在住の写真家シャノン・モートンさん（Shannon Morton）は、妊婦や新生児、人生の節目、そして家族をメインに撮影し、それぞれの人生が透けて見える温かい