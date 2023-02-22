神奈川県警藤沢北署に入る田代芽衣容疑者＝21日午後0時57分神奈川県藤沢市の自宅で昨年4月、2歳の息子に暴行して死なせたとして、傷害致死容疑で逮捕された職業不詳田代芽衣容疑者（27）が事件当時、県警の任意聴取に「何もやっていません」と関与を否定していたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。一方で遺体には危害を加えられた痕跡があり、県警は暴行したとみて調べている。捜査関係者によると、息子空来ちゃんに