世界的歌手のアデルとエド・シーランが、チャールズ国王の戴冠式コンサートに出演できないという。5月7日に英ウィンザー城で行われるイベントにエドは自身の米国公演のため、アデルはザ・サン紙が伝えたところによると3月25日にラスベガス定期公演が終わり、当日の公の予定はないものの、別の仕事で出席が難しいそうだ。 【写真】アデルの熱唱は戴冠式コンサートでは聞けないのか コンサ&#125