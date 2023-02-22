韓国芸能界で今、最もホットな俳優の一人といえばソン・ジュンギだろう。【注目】国のイマドキ男女が答える「結婚で重要視する要素」1位は？彼は最近、元女優のイギリス人女性ケイティ・ルイーズ・ソーンダースとの再婚を発表した。女優ソン・ヘギョとの離婚以来、およそ2年半での出来事だ。人生の新たな門出で一躍注目を集めたソン・ジュンギだが、過去にも再婚で世間をにぎわせた韓国タレントが存在する。一人目は、韓流ブームに