TwitterやInstagramなど様々なSNSアプリがありますが、1月末頃、にわかに注目を浴び始めた「Bondee（ボンディー）」が新定番として定着しそうな勢いを見せています。メタバースと呼ばれる仮想空間で、気心の知れた友だちと気軽にコミュニケーションを取れる今注目のアプリです。「Bondee」”デジタル秘密基地”をコンセプトにした「Bondee」は、インターネットの中につくられた仮想空間（メタバース）機能を利用したもの。好