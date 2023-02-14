オリ太田椋が紅白戦でWBC代表の宮城大弥から衝撃弾オリックス太田椋内野手が22歳の誕生日を迎えた14日、紅白戦で豪快アーチを架けた。WBC日本代表に選出されている宮城大弥投手から右中間に運んだ一撃にファンも驚嘆。「めっちゃ右中間に飛ばすやん！」「右にホームラン打てるのは本物や！」と声を上げている。太田が自ら22歳の誕生日を祝った。宮城の低め変化球を捉えた打球はグングン伸びて右中間に。技とパワーが融合した一