Âç¼ê²óÅ¾¤º¤·¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤¬£±£³Æü¤«¤é¥»¡¼¥ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿·ï¤Ç¡¢»Ù±ç¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÇÈï¤Ã¤¿Â»³²¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¹¶Àª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¹¥·¥í¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ê¥á¥Ê¥á¾¯Ç¯¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¤Î¸«¹þ¤ß¡£¿Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡££±·î²¼½Ü¤Ë¼ã¤¤ÃËÀ­µÒ¤¬¥¹¥·¥í¡¼Å¹Æâ¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¥Ü¥È¥ë¤Î¸ý¤ò¤Ê¤á¤¿¤ê¡¢¥ì¡¼¥ó¤òÎ®¤ì¤ë¤¹¤·¤Ë¤Ä¤Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÌÂ