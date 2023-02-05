ロペスやラミレスは移籍翌年も好成績を残した2月1日にNPB11球団がキャンプイン。新助っ人たちにも注目が集まっている。ロッテは今オフに巨人を自由契約となったグレゴリー・ポランコ外野手とCC・メルセデス投手を獲得。楽天は昨年まで巨人に3年間在籍したエスタミー・ウレーニャ内野手と育成契約を結んだ。近年、巨人を退団して他球団へ移籍するケースは度々あった。移籍した主な助っ人の“その後”を見ていきたい。まず挙げた