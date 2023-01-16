きょう午前6時50分ごろ、警視庁高島平署で拳銃で自殺したとみられる男性警察官が見つかりました。警察官は地域課に勤務する小林孝博巡査部長（40）で、頭から血を流し、署の5階の男性トイレで倒れていて、そばに拳銃が落ちていたということです。警視庁が詳しいいきさつを調べています。