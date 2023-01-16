真紀は彼氏の成海と付き合って4年。そろそろ結婚の話もしたい……というタイミングで、成海が転勤するかもしれないという話を耳にします。結婚に期待が高まる！▽ 成海の「大事な話」とは……？やはり転勤の話と関係があるのでしょうか。