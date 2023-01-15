結婚間近と思っていた彼の浮気が発覚！許そうと思っていたのですが、どうやら一筋縄ではいかない浮気相手のよう……。最初から彼女がいることを知っていたのに、さらには「彼女がいてもいい」なんていう発言も！同じ女として、驚きしかありませんでした。 もうすぐ結婚と思っていた彼が浮気！ 2年ほど付き合った彼とは、お互いの家を行ったり来たりの半同棲状態でした。このまま結婚に向かうのかと思っていたのですが、なんと