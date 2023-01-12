12日に放送された日本テレビ系バラエティー『秘密のケンミンSHOW極』3時間SPにて、昨年11月に亡くなった俳優の渡辺徹さんをテロップで追悼した。【写真】いつも明るく… 渡辺徹さん＆榊原郁恵＆渡辺裕太、笑顔の3ショット茨城県をテーマにした企画の冒頭、「茨城県民の代表として番組を大いに盛り上げて頂きました。渡辺徹さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます」とテロップが流れた。渡辺さんは1961年5月12日生まれ、茨城