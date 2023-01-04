お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（59歳）が、1月2日に放送されたバラエティ番組「浜田＆大吉・濱家主催 新春ツッコミ芸人総会2023」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演。ツッコミとしての“職業病”について語った。ダウンタウン・浜田を筆頭に、人気コンビのツッコミ担当がズラリと集結した同番組。“職業病”についてトークが進む中で、「浜田さんはあるんですか？」と聞かれた浜田は「ホンマに公衆トイレで小便してたら