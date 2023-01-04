モテる女性と聞くと、なんとなくぶりっ子なのでは？と思われがちです。ですが、ぶりっ子な女性にも2通りのタイプの方がいます。1つは男性からはモテても女性から嫌われるぶりっ子。そして、2つめは男女共に好かれるぶりっ子です。この記事では、男女ともに好かれるぶりっ子の特徴１位〜４位を紹介しますので、是非モテの参考にしてみてくださいね。■第４位：人によって態度を変えない男女ともに好かれるタイプのぶりっ子は、とに