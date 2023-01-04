ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが新型コロナに感染し、４日の同局「ひるおび！」を欠席した。ＴＢＳアナウンサーでは、安住紳一郎アナウンサーも新型コロナに感染し、この日から「ＴＨＥＴＩＭＥ，」を欠席した。「ひるおび！」はこの日が２３年最初の放送となったが、ＭＣの恵俊彰が「江藤アナウンサーですが、新型コロナ陽性のため、お休みとなります」と、江藤アナの感染を伝えた。この日は安住アナも新型コロナ感染のため