兵役義務履行のため韓国軍へ入隊を果たした、大人気アイドルグループ防弾少年団（BTS）のメンバーJIN（本名キム・ソクジン）。JINの入隊に伴いファンが問題行動を起こしたり、デマのニュースが出回ったりと韓国国内では混乱が巻き起こっている。【写真】売り切れ続出で高額転売されたBTSグッズ、ガムなのに価格がえぐい問題となっているのは『THE CAMP』という韓国軍が運営するWEBサイト。韓国では原則男性に兵役の義務があり