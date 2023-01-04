 圧巻のゴールを現地メディアが激賞している。三笘薫が所属するブライトンは、現地１月３日に開催されたプレミアリーグの第19節で、エバートンと敵地で対戦。４ー１の圧勝を飾った。この一戦で、ゴールラッシュの口火を切ったのが、３試合連続のスタメンで左サイドに入った三笘だ。14分、左サイドでパスを受けると、見事なファーストタッチでマーカーを外してカットイン。ドリブルでペナルティエリア内に侵入し、DFを