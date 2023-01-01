「プロレス・ノア」（１日、日本武道館）元文科相で石川県知事の馳浩が２１年１月４日のノア・後楽園ホール大会以来、約２年ぶりにプロレスに出場して勝利した。日本の知事がプロレスに参戦したのは史上初。馳は藤田和之、ケンドー・カシン、ＮＯＳＡＷＡ論外と組むＸとして発表されており、入場時にテーマ曲に乗って姿を見せると、場内は大きくどよめいた。船木誠勝、中嶋勝彦、征矢学、大原はじめ組と対戦し、かつてタッグ