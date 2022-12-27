アイドリングストップの仕組み近年の新車ではほぼ当たり前の機能となった「アイドリングストップ」。燃費の改善と排出ガスの低減を目的としたもので、国産車、輸入車問わず多くのエンジン車で採用されている。しかし、長期的にはエンジンの耐久性に影響はないのだろうか？【画像】アイドリングストップ廃止の動きも？【トヨタ・ヤリス、ハリヤー、ランドクルーザーなどアイスト非搭載車を写真で見る】全77枚今回はアイドリングス
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