元モーニング娘。の安倍なつみ（41）が27日、自身のブログを更新し、第3子を出産したことを報告した。夫はミュージカル俳優の山崎育三郎（36）。母子ともに健康という。安部は「応援してくださる皆様へ。先日、第3子となる我が子を出産いたしました。母子共に健康です！」と報告。「5人家族となり益々賑やかな年末年始を過ごしていますこの先も穏やかで楽しく、掛け替えのない日々を大切に紡いでいきたいと思っております」