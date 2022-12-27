「えっと、そうですね。中居くんとか、あと新しい地図の3人はつながってるんですけど。木村くんとは、つながってないですね。連絡が取り合えない感じです」【写真】木村との“疎遠”関係を明かした森且行、変わらないスタイルと若々しさ12月25日、広島東洋カープなどで活躍した元プロ野球選手・高橋慶彦氏のYouTubeチャンネル『よしひこチャンネル』に出演した、元SMAPメンバーでオートレーサーの森且行。そんな森によるメンバー