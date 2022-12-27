テレビ出演で持論を語るサッカーのカタール・ワールドカップ（W杯）で日本代表監督を務めた森保一氏が27日、テレビ朝日の「大下容子ワイド！スクランブル」に生出演。批判に対して持論を語った。「正直、批判も凄く多いので『痛っ！』と思うこともありますけど、日本を背負って戦わせてもらえるのは喜び」とし、サッカーを議論する「輪が広がるのは幸せ」と話した。W杯ではグループリーグでドイツ、スペインを撃破。決勝トーナ