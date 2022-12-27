韓国の李明博元大統領【ソウル共同】韓国の尹錫悦大統領は27日、閣議を主宰し、巨額収賄事件で2020年に実刑が確定した李明博元大統領（81）の特別赦免（日本の恩赦に相当）を決定した。韓国法務省が発表した。残り15年の刑期が免除される。尹政権が同じ保守系の李元大統領の恩赦を決め、革新系野党は強く反発している。恩赦の効力発生は28日。李元大統領は健康上の理由で6月から一時釈放になり、刑の執行も停止となっていた。