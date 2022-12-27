【ソウル共同】韓国の聯合ニュースは27日、韓国上空に26日侵入した北朝鮮の無人機5機のうち1機はソウル中心部に近い竜山区付近まで飛行し、大統領府の一帯を撮影した可能性があると伝えた。聯合によると、この機体は軍事境界線に近い韓国の坡州などの付近を飛行後、南東方向へ進みソウルに侵入した。約3時間飛んだ後、境界線の北側に戻ったという。他の4機は江華島付近に飛来後、詳しい位置は確認できていない。無人機の飛来