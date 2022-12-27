現地時間16日の午前5時50分頃、独ベルリンの一流ホテルで巨大水槽が破裂する事故が発生し、世界中のメディアに報じられた。水槽破裂により1500匹の熱帯魚が100万リットルの水とともに流出し、大半が死んでしまったという。また飛び散ったガラス破片により2人が軽傷を負い病院に搬送されたが、事故直後になにが起こっていたのか。ホテル宿泊者の証言を『Le Figaro』など複数のメディアが伝えた。【この記事の他の写真を見る】破裂し