ロックバンド「プライマル・スクリーム」のマーティン・ダフィさんが５５歳で死去した。フェルトやザ・シャーラタンズでも活躍したキーボード奏者の訃報を、２０日、ザ・シャーラタンズのティム・バージェスがツイッターで伝えた。 「美しい魂を、もうひとつ悲劇的に失った」「マーティン・ダフィは僕らがロブを失った時に入って来て、ザ・シャーラタンズを救っ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. サバンナ高橋の結婚相手に驚く声
- 2. マスク氏 TwitterCEO辞任を表明
- 3. ゆたぼん支援者 車売却に苦言
- 4. 年収「勝ち組・負け組」の境界線
- 5. 米で失踪の5歳児 ベトナムで発見
- 6. 事実上の戦力外 迷わずに退団
- 7. 徳川斉昭がペリー殺害計画 書簡
- 8. 劇作家からセクハラ LINE公表へ
- 9. リアルすぎる油絵 SNSで話題に
- 10. 「裸で引き回せ」英紙に批判殺到
- 1. マスク氏 TwitterCEO辞任を表明
- 2. 徳川斉昭がペリー殺害計画 書簡
- 3. 劇作家からセクハラ LINE公表へ
- 4. リアルすぎる油絵 SNSで話題に
- 5. 発電機で暖房使用 一時意識不明
- 6. 福岡で二酸化硫黄濃度が数十倍に
- 7. 自転車ヘルメット着用 義務化へ
- 8. 車内でCO中毒か 新潟で27歳死亡
- 9. 看護師が暴行 病院側は放置
- 10. ピンポン鳴り玄関先で刺され死亡
- 1. 自民党の薗浦議員 21日に辞職
- 2. 吉村氏 過半数取れなければ辞任
- 3. トヨタ研究「癒し効果」のツリー
- 4. 中国警察、日本に「拠点」開設か＝主権…
- 5. 日銀 事実上の「利上げ」に衝撃
- 6. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 7. 意外と知らない「歯磨き」新常識
- 8. 離婚男性 1日3食ラーメン生活
- 9. 立憲民主党“反撃能力”「賛同できない…
- 10. 自民党・薗浦議員、議員辞職の意向を伝…
- 1. 米で失踪の5歳児 ベトナムで発見
- 2. 「裸で引き回せ」英紙に批判殺到
- 3. 露の政府専用機に不自然な動き?
- 4. Disney遊具 黒人差別と非難の訳
- 5. 露大統領 責任逃れで本部訪問か
- 6. 北 衛星写真公開も酷評され激怒
- 7. サンタに扮した捜査官、麻薬密売人宅に…
- 8. 「犬と添い寝」リスクを獣医指摘
- 9. 韓国 坂本勇人を「性醜聞選手」
- 10. 巨大波が海岸直撃 3人死亡 南ア
- 1. 年収「勝ち組・負け組」の境界線
- 2. Amazon参入で壊滅 次の犠牲者は
- 3. 25歳実家暮らし「街娼」続ける訳
- 4. レジ袋代わりにゴミ袋 販売話題
- 5. 突然退職も…20代の「転職事情」
- 6. 30歳年収が高い会社 東京1位は?
- 7. 関電 197人が国家資格を不正取得
- 8. 出社を断固拒否 在宅認められる?
- 9. 僧侶呼べない…涙と笑顔の葬儀に
- 10. スタバ 高くても客足絶えない訳
- 1. 日本人はMail読まない? 調査結果
- 2. au&UQが年末セール開催 特典概要
- 3. 「いらすとや風」生成する無料AI
- 4. 小4男児のひらめき「天才やー」
- 5. 降雪時の暖房 コロナが注意喚起
- 6. iPad mini 7のスペック、価格、発売時…
- 7. 圧倒的ボリューム、鉄鍋ひとり占め！「…
- 8. 楽天 Anker70品以上が最大30%OFF
- 9. Apple製品が3台も充電できる機器
- 10. いらすとや風のイラストを生成する「AI…
- 1. 事実上の戦力外 迷わずに退団
- 2. 最新FIFAランクを報道 日本は
- 3. GKの「日本流出」に韓国が懸念
- 4. 黒ローブ問題 メッシに処罰も?
- 5. 中日退団 京田の複雑心境に驚き
- 6. 嫌がるメッシと写真 シェフ炎上
- 7. 麻也 独戦コイントスで異変察知
- 8. 巨人がロペス獲得と海外記者投稿
- 9. メッシ優勝で親友が大金ゲット
- 10. 「メッシ得点は無効」仏紙の主張
- 1. サバンナ高橋の結婚相手に驚く声
- 2. ゆたぼん支援者 車売却に苦言
- 3. 相棒 元旦SPで因縁の相手再登場
- 4. 「R-1ディス」に歴代王者が反応
- 5. 平手友梨奈 HYBE新法人へ移籍
- 6. えなこの超ミニメイドコスに絶賛
- 7. 浪川大輔 さんま原因で自信喪失
- 8. 極悪女王 撮影延期でお蔵入りか
- 9. 女優のあき竹城さんが死去
- 10. 映画「ジョーズ」の制作を後悔
- 1. ファミマの「レトロプリン」話題
- 2. 妊娠するも父親は秘密…衝撃展開
- 3. 業スーの「丸鶏」はコスパも最高
- 4. 霊感あるママ友? ゾッとするエピ
- 5. 義弟と不倫も夫が他界 その後は
- 6. 海外でワンナイト 帰国後に恐怖
- 7. 給料をバカに エラそうな夫反撃
- 8. 夫婦に亀裂 夫の「NGワード」
- 9. 「攻めた」愛妻弁当作り続ける訳
- 10. 激推し「ダイソー」の美容グッズ