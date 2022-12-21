ロックバンド「プライマル・スクリーム」のマーティン・ダフィさんが５５歳で死去した。フェルトやザ・シャーラタンズでも活躍したキーボード奏者の訃報を、２０日、ザ・シャーラタンズのティム・バージェスがツイッターで伝えた。 「美しい魂を、もうひとつ悲劇的に失った」「マーティン・ダフィは僕らがロブを失った時に入って来て、ザ・シャーラタンズを救っ