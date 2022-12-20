¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÇÃøÌ¾¤ÊGENDA²ñÄ¹¡¦ÊÒ²¬¾°¤µ¤ó¡£Èà¤Ï½©ÍÕ¸¶±ØÁ°¤ÎµðÂç¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡ØGiGO½©ÍÕ¸¶4¹æ´Û¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¤À¡£Â¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤½¤ó¤Ê¡ØGiGO½©ÍÕ¸¶4¹æ´Û¡Ù¤Ï2022Ç¯9·î25Æü¤ËÊÄÅ¹¡£Â¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÊÄÅ¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¡£Ê¸¾Ï¤ò½ÄÆÉ¤ß¤¹¤ë¤È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ö¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÊÒ²¬¾°