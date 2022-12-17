女性に嬉しいヘアグッズが充実しているDAISO(ダイソー)♡ヘアブラシがすごいと注目されています！今回は、DAISOで買えるおすすめのヘアブラシをご紹介します♪出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/natural-homemade-shampoo-wash-gel-white-2238443101【ダイソー】おすすめのヘアブラシ?椿ブラシDAISO(ダイソー)にある「椿ブラシ」は、一見普通のヘアブラシに見えますが、実は椿オイルが配合された日本製のヘ