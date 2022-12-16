「機動戦士ガンダムSEED 」のTV放送20周年を記念したオフィシャルブック「機動戦士ガンダムSEED 20周年記念オフィシャルブック」(1万1000円)が2023年4月28日(金)に発売される。現在、バンダイナムコフィルムワークスの公式通販サイト「A-on STORE」、サンライズ公式オンラインショップ「サンライズストア」などで予約受付中だ。【写真】貴重なイラスト、メカなどの設定類、スタッフ・声優陣による座談会などを盛り込んだファン待望