岡田一彦さんが育てた松阪牛「ここの3」。最高賞の「優秀賞1席」に選ばれ、2600万円で落札された＝27日午前、三重県松阪市ブランド和牛・松阪牛の体格や毛並みの良さを競う品評会「松阪肉牛共進会」が27日、三重県松阪市で開かれ、最高賞の「優秀賞1席」に、同県大紀町の岡田一彦さん（77）が育てた「ここの3」（3歳、678キロ）が選ばれた。品評会後の競りでは、2600万円で落札された。新型コロナウイルスの影響で2019年を最後に