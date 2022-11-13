1軍投手コーチとして古巣ロッテへの復帰が決まった“ジョニー”こと黒木知宏氏（48）が13日、お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（61）がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「Paravipresents石橋貴明のGATE7」（日曜後8・00）にゲスト出演。“令和の怪物”こと佐々木朗希投手（21）への印象を明かした。これまで何度もゲスト出演してきた同番組に2週連続で出演。今年4月10日のオリックス戦（ZOZOマリン）で史上最年少の
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