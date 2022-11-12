侍ジャパンを相手に３回無失点と好投した巨人３年目左腕・井上温大投手（２１）に、原監督が目尻を下げた。秋季キャンプ第３クール初日（１２日）、ブルペンに入った井上は１７５センチの体を躍動させ力強い球を投げ込んだ。原監督は引き上げる井上に「ナイスピッチング！右バッターへのインサイドのこのコントロールが身につけば鬼に金棒だな」と笑顔で太鼓判を押した。指揮官から指摘されたボールは左腕にとって最大の武