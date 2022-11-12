◆フィギュアスケート▽大阪府民スポーツ大会／特別国民体育大会派遣選手選考会１２日（大阪・丸善インテック大阪プール）フリーのみが行われ、成年男子で２０１０年バンクーバー五輪代表、３５歳の織田信成（大阪スケート倶楽部）が２０１３年１２月２２日の全日本選手権男子フリー以来、３２４７日ぶりに“現役復帰”を果たした。冒頭に４回転トウループに挑んだが惜しくも転倒。だが、演技後半にトリプルアクセル（３回