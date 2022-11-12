新潟市で１０月２８日に行われた全国高校駅伝競走大会新潟県予選会の男子レースで運営ミスがあったとして、中越高校（長岡市）は１１日、全国高校体育連盟会長や日本陸上競技連盟会長宛てに救済を求める嘆願書を提出したことを明らかにした。 同校や嘆願書によると、県予選会の３区で先導自転車の誤誘導があり、１位だった同校選手の走行距離が約２