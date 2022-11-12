「卓球・全農カップＴＯＰ３２」（１２日、船橋アリーナ）２４年パリ五輪代表選考会の第３回大会として行われた。女子２回戦で、東京五輪代表の石川佳純（２９）＝全農＝は、森さくら（日本生命）に２−４で敗戦。国内選考ポイントでは現在４番手につけているが、１２月時点での上位５人が選出される来年の世界選手権シングルス代表入りを自力で決めることはできず、対抗選手の今大会での結果次第では落選が決まる可能性も出て