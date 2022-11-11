新型「レックス」は小型SUVとして登場スバルは新型SUV「REX（レックス）」を2022年11月11日に発表しました。新型レックスは、街乗りからちょっとした遠出まで、シーンを選ばず安心してドライブを愉しめるスバル初のコンパクトSUVです。スバル初のコンパクトSUV「新型レックス」【画像】スバルの名車がSUVで復活した！ ワイルドな新型「レックス」内外装の写真を見る（12枚）レックスとは、1972年から1992年にスバルが販売し