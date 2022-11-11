飲食店で女性を平手打ちしたなどとして、福岡県警が、県警第１機動隊の男性巡査（２０歳代）を傷害と脅迫の疑いで書類送検し、本部長訓戒処分としていたことがわかった。送検と処分はいずれも１０月２０日付。 捜査関係者によると、巡査は７月１８日早朝、久留米市の飲食店で居合わせた女性客の顔を１回、平手打ちして軽傷を負わせ、威圧するような