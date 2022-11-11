スライダーと言えば…イチロー氏が真っ先に挙げたのは元ロッテ・武藤潤一郎コナミが提供するモバイルゲーム「実況パワフルプロ野球」と、日米通算4367安打のイチロー氏のコラボが話題を集めている。YouTubeの「パワプロ・プロスピ公式チャンネル」にはイチロー氏本人が登場し、過去に対戦した驚きの変化球を振り返っている。「スライダーと言えば誰？」という質問に、イチロー氏が即答したのは少々意外な名前だった。「スライダ