日本ハム・新庄剛志監督は９日、北海道北広島市に建設中の新球場「エスコンフィールド北海道」が公認野球規則に定める規定を満たしていないとプロ野球実行委員会で指摘を受けた問題について、「今、球団の方たちがね、懸命に対応している状況であって。ただ一つ言えるのは、ファイターズファン、野球ファン、エスコンフィールドに初めて見に来てくれるファンの方たちが一番喜ばれる、そういうふうな気持ちで造った球場っていうの