元日本テレビの久野静香アナウンサー（３３）が９日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露し、すっかり変貌した姿が話題になっている。現在はユーチューバーとしても活躍している久野アナ。「動画公開しました！」と報告し、「『年甲斐もなくはしゃぐ３３歳が散財した結果…』大丈夫かな…」と、その動画の一部の写真をアップした。その動画では、秋葉原で買い物や食事を楽しむ姿を公開。６０００円以上する