「鼻の軟骨がない」と主張するオランダの女性が今月初め、TikTokに投稿したユニークな動画に注目が集まっている。女性の鼻は柔らかく、指で押すとぺちゃんこになってしまうそうで、隠れた才能に驚きの声が多数寄せられている。『The Daily Star』が伝えた。【この記事の他の写真を見る】オランダに住むロマナ・ブリュインチェスさん（Romana Bruintjes）は普段、TikTokに歌やダンス、メイクのチュートリアル動画などを投稿し、持ち