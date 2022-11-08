かつてバッテリーを組んだ元横浜・野口寿浩氏がエール今オフ自由契約となりながら、8日の12球団合同トライアウトを受験しなかった選手の中にも、注目される存在はいる。巨人を自由契約となった山口俊投手はその筆頭格だろう。かつてNPB4球団で捕手として21年間活躍し、横浜（現DeNA）時代に山口とバッテリーを組んだこともある野球評論家・野口寿浩氏が、かつてのチームメートにエールを送る。山口は2019年に巨人で15勝を挙げ