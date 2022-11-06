¥í¥·¥¢·³¤Î¿¯¹¶¾õ¶·¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÊPBS¡Ë¤ÈAPÄÌ¿®¤Ï6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶Ä¾¸å¤Î3·î¤Ë¡¢¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¡Ê¥­¥¨¥Õ¡Ë¶á¹Ù¥Ö¥Á¥ã¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ä¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÅ¨ÂÐ»ë¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÌ±´Ö¿Í¤òÁªÊÌ¤·¡¢¹éÌä¤ÎËö¤Ë»¦³²¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡Ö¾ô²½¡×ºîÀï¤È¸Æ¤ó¤ÇÀµÅö²½¤·¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AP¤ÈPBS¤Ï¡¢¿ôÉ´»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ä¥í¥·¥¢Ê¼¤È²ÈÂ²¤È¤ÎÅÅÏÃ¤Î²ñÏÃ¤òÊ¬ÀÏ¡£