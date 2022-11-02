11月２日、松本山雅FCで長年監督を務め、現在は日本サッカー協会で技術委員長を務める反町康治氏がオンライン取材に対応。カタール・ワールドカップの日本代表メンバーに選出された松本時代の教え子、FW前田大然（セルティック）とGKシュミット・ダニエル（シント＝トロイデン）などについて語った。前田の武器として知られているのが、スピードと無尽蔵のスタミナから繰り出されるハイプレスだ。速度とペースは試合終盤になっ