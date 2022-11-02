Amazon Musicは11月1日、Amazon プライム会員向けに提供する「Amazon Music Prime」で利用可能な楽曲を、従来の200万曲から1億曲以上に拡充したことを発表しました。プライム会員は追加料金なしで、1億曲以上の楽曲からアーティスト、アルバム、プレイリストを選んでシャッフル再生が可能に。一部プレイリストでは、楽曲を選んで再生可能になるとのこと。月額980円の「Amazon Music Unlimited」では、1億曲以上から楽曲を選んで再