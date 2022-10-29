高知県警南国署の女子トイレに盗撮目的で侵入し建造物侵入罪などで有罪となった元同署地域課巡査部長の男性が、退職金を全額不支給とした県警の処分の取り消しを求めた訴訟の判決が２８日、地裁であり、藤倉徹也裁判長は「処分は裁量の範囲内」として請求を棄却した。 男性は２０２０年７〜９月、女子トイレを計２９回盗撮したなどとして起訴され、