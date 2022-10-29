米大リーグ機構（MLB）が11月に韓国で予定していた親善試合を中止することになった。28日、AP通信が伝えた。MLBは「イベント主催者と契約上の問題があり、解決に向けて努力を続けてきたが、中止せざるをえなくなった」との声明を出した。（共同）