近年、人気が急上昇している「サウナ」。いわゆる“サウナー”と呼ばれる愛好家も増えていますが、サウナを利用する際に、自分や他の利用者の「身だしなみ」が気になったことはありませんか。サウナは大量に汗をかくため、特に男性の場合、体毛の濃さなどを気にしている人もいるかもしれません。そんな「サウナ男子の脱毛事情」に関する調査結果が、メンズ医療脱毛クリニック「メンズエミナル」から発表されました。8割以上が「