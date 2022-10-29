今年に入り、資源価格の高騰や円安による値上げラッシュが続いています。特に食料品の値上げは生活に直結する非常事態。にもかかわらず、OECD（経済協力開発機構）が発表した世界主要7カ国と韓国の平均賃金の過去20年間の推移によると、日本の会社員の収入は20年以上横ばいです。◆女性の方が圧倒的に投資に向いている「給料は上がらないのに、食料品の値上げで生活は苦しい。そんな状況下で、投資に注目している女性が増えて